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19 Eylül 2019 - 13:27

Tümgeneral Selami:

Dümanlar her olayı yalanla bize ilişkilendiriyor

Dümanlar her olayı yalanla bize ilişkilendiriyor

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, büyük ve küçük düşmanlardan korkmadıklarını ve bu endişeyle başa çıktıklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde Kuzey Horasan’da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, savaş alanında düşmanlara açık kapı bırakmadıklarını belirterek, küçük ve büyük düşmalardan korkmadıklarını ve bu endişeyle başa çıktıklarını söyledi.

Tümgeneral Selami sözlerine ek olarak, “Bugün o kadar güçlü bir hale geldik ki, düşmanlarımız yalan iddialarda bulunarak ortaya çıkan her olayın bizimle ilişkili olduğunu söylüyorlar” ifadelerinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran'ı suçlamıştı.

News Code 1881280
Ruya FEREYDUNI

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