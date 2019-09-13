Erdoğan'dan Suriye konulu üçlü zirveye ilşkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'daki terör sladırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır." dedi.

Üçlü Suriye zirvesi

Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirveyi de değerlendiren Erdoğan, "Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber