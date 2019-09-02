İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi 16 Eylül'de yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Klasik Düşünce Okulu'nun bir otelde düzenlediği, "İslam'da Dini Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları" programında, İslam düşüncesi üzerine konferans verdi.

Kalın'ın gündeminde İdlib'deki son durum vardı. Kalın, 16 Eylül'de yapılacak Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesine dikkat çekti.

Kalın, "Ayın 16'sında da Ankara'da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi yapılacak. Bizim beklentimiz geçen yıl vardığımız İdlib mutabakatının aynı şekilde uygulanması." dedi. Üçlü zirveyi işaret etti. Türkiye'nin beklentisini net bir dille söyledi. Suriye'de nihai çözümün; siyasi sürecin hayat geçirilmesi olduğunu belirtti.

Kayank: TRT Haber