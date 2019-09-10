Suriye, İdlib, yargı reformu: Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

Öncelikli başlık Suriye

Masada öncelik Suriye konusu olacak. Fırat'ın doğusuna olası operasyon ve güvenli bölge konuları kapsamlı olarak ele alınacak.

Türk ve ABD askerleri, Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. ABD ile varılan mutabakat sonrası sahadaki uygulamalar da toplantıda mercek altına alınacak. Güvenli bölgeye ilişkin beklentilerin karşılık bulmaması durumunda izlenecek yeni yol haritası görüşülecek.

İdlib ve yargı reformu da bir diğer başlık

İdlib mutabakatının korunmasına yönelik yürütülecek diplomasi trafiği gözden geçirilecek.

Toplantıda Yargı Reformu Strateji Belgesi de masada olacak. Reformun ilk paketi önümüzdeki ay TBMM'ye gidecek.

Kabine toplantısında Adalet Bakanlığının sürdürdüğü çalışmalara ilişkin kapsamlı bir değerlendirmenin de yapılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber