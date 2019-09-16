Ahlat'taki kazılarda 5 bin yıllık seramikler keşfedildi

Kazdıkça tarih sayfaları aralanıyor, yeni bulgular ortaya çıkarılıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesi İç Kale bölgesindeki kazı çalışmaları 2'nci ayında. Kazı alanında şimdilik 3 bölge açıldı.

Yapılan yüzey araştırmalarında 5 bin yıl öncesine dayanan Karaz kültürüne ait seramikler bulundu.

Eski Ahlat Şehri Bilimsel Koordinatörü Dr. Mehmet Kulaz, kazıya başlamadan önce çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“Bunlardan bir tanesi de yüzey araştırması oldu. Bu yüzey araştırmasında tespit ettiğimiz önemli bulgular vardı. O bulgular, burada kazı yapmamız gerektiğini gösteriyordu.”

Farklı dönemlerin izlerine rastlandı

Dr. Mehmet Kulaz, Orta Çağ'a ait seramikler bulduklarını anlatarak, “Bu da bize günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar giden köklü bir kültürün varlığını gösteriyor” dedi.

Kazı çalışmalarında daha şimdiden Tunç Çağı, Erken Demir Çağı ve Urartulara ait izlere rastlandı.

Ahlat İç Kale kazısına, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi destek veriyor.