Yemen: Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası sürecek

El Mayadeen'in haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen ordusunun Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını sürdüreceğini ve güçlerinin ulaşabildiği her yerde Suudi gemilerini hedef alacağını belirtti.

Seri, Yemen halkına da güvence vererek, silahlı kuvvetlerin ülkeye uygulanan ablukayı kaldırmak ve tüm haklarını geri almak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade etti.

Yemen daha önce, Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'na uyguladığı abluka karşısında ve "ablukaya abluka ile karşılık verme" ilkesi doğrultusunda Riyad'a yönelik deniz ablukası ilan etmişti.

Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, Genelkurmay başkanları, dost ve kardeş ülkelerin temsilcileri ile Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptığını duyurdu. Toplantıda, çok uluslu bir deniz savunma koalisyonunun kurulmasına yönelik Suudi girişimi ele alındı.

Bakanlığın açıklamasına göre toplantının sonunda Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti, Bangladeş, Nijerya, Sudan, Cibuti ve Somali olmak üzere 14 ülke ortak bildiri yayımlayarak çok uluslu deniz savunma koalisyonu planına destek verdi ve kuruluş sürecine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı.

Suudi Savunma Bakanlığı, söz konusu girişimin deniz güvenliğini güçlendirmek, uluslararası deniz ulaşım yollarını korumak ve deniz taşımacılığı ile küresel ticareti hedef alan tehditlerle mücadele etmek amacıyla hazırlandığını öne sürdü.