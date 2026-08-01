Muhsin Rızai: Hürmüz Boğazı'nın ABD ile hiçbir ilgisi yoktur

İran Devrim Lideri'nin askeri danışmanı ve Devrim Muhafızları'nın eski komutanı Muhsin Rızai, yayımladığı video mesajda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rızai, "Hürmüz Boğazı'nın ABD hükümetiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bölgeye ait iki tarafı ilgilendiren bir meseleye ABD neden müdahale ediyor?" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nı tüm dünyanın kullandığını belirten Rızai, "Bu durumda Avrupa ülkeleri bile ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın geleceğine tek başına müdahale etmesini kabul eder mi? Hiçbir ülke ABD'nin bu boğaza müdahale etmesini istemez." dedi.