Erakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, cuma akşamı İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldı.

Erakçi, İngiltere'nin İran'a yönelik tutumunu, özellikle İran Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin son kararı ve ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü iki savaşa verdiği desteği haksız ve kınanması gereken adımlar olarak nitelendirerek, İngiliz hükümetine bu politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının bölgedeki mevcut durumun temel nedeni olduğunu belirten Erakçi, "İran İslam Cumhuriyeti iyi niyetle diplomatik sürece katıldı ve 18 Haziran'da savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakata vardı. Ancak ABD verdiği sözü bozarak bu mutabakatın uygulanmasını engelledi." dedi.

Erakçi ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetimine yönelik operasyonel mekanizmaların Umman ile iş birliği içinde oluşturulması konusunda İran'ın kararlı olduğunu belirterek, üçüncü tarafların bu süreci sabote etmesinin mevcut durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, geçmiş savunma anlaşmaları gerekçe gösterilse bile saldırgan taraflarla her türlü iş birliğinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Erakçi, uluslararası hukuk ve saldırının tanımına ilişkin BM kararları uyarınca, bir ülkenin topraklarının veya imkânlarının başka bir ülkeye yönelik yasa dışı saldırıda kullanılmasına izin verilmesinin saldırı eylemi sayıldığını ve saldırıya uğrayan ülkeye meşru müdafaa hakkı tanıdığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise yeni hükümetin yaklaşımını anlatarak, "İran'a karşı yürütülen savaşın bir parçası değiliz ve sorunların çözümünde diplomasiye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Miliband, İran ile diplomatik temasların sürdürülmesinin ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve bölgedeki gerginliğin azaltılması açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.