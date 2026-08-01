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1 Ağu 2026 17:40

Rusya, ABD'yi İran'la müzakere masasına dönmeye çağırdı

Rusya, ABD'yi İran'la müzakere masasına dönmeye çağırdı

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, “ABD, İran’a yönelik askeri saldırıları durdurmalı ve bir an önce Tahran ile müzakere masasına geri dönmeli” dedi.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD’nin İran politikasını eleştirdi.

Ulyanov, “ABD, İran’a yönelik askeri saldırıları durdurmalı ve bir an önce Tahran ile müzakere masasına geri dönmeli” dedi.

ABD’nin mevcut politikasının sonuçlarına dikkat çeken Ulyanov, Washington yönetiminin geçmişteki yanlış tercihlerini gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederek şu uyarıyı yaptı:
“ABD, son dönemde yapılan stratejik hatalardan ders çıkarmalıdır.”

News ID 1937781

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