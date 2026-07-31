Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri hedef alındı

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin yayımladığı 57 numaralı açıklamada, "Bugünün erken saatlerinde, CENTCOM'un kışkırtmalarına kapılan iki kaçak petrol tankeri, yasadışı ve güvensiz bir güzergâhı izleyerek uyarılarımızı dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye kalkıştı. Bu tankerler hedef alınarak durduruldu. Diğer dört tanker ise derhal rotasını değiştirerek geldikleri noktaya geri döndü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, dün gece CENTCOM'un "yalan beyanına" cevaben tüm gemi sahipleri ve sigorta şirketlerine, CENTCOM uyarılarına itibar edilmemesi gerektiği yönünde bir bildirim yapıldığı hatırlatıldı. Mesajda, "Daha önce bu tuzağa düşerek zarar görenlere sorun" denildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, "ABD çocuk katili ordusunun bölgedeki gemilere yönelik yasa dışı müdahaleleri ve emirleri karşılıksız kalmayacaktır." diyerek ABD'yi uyardı.

Yazılı açıklama, "Zafer ancak güçlü ve hikmet sahibi Allah'tandır" ifadesiyle sona erdi.