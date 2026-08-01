Fas-İspanya arasında göç krizi büyüyor: Ölen göçmen sayısı 67'ye çıktı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan kitlesel göçmen geçişi can kaybına yol açtı. İspanyol yetkililer, sınırdaki izdiham ve deniz yoluyla yapılan geçiş girişimleri sırasında en az 67 kişinin yaşamını yitirdiğini, sınırı geçen 69 binden fazla kişinin ise büyük bölümünün gönüllü olarak Fas'a geri döndüğünü açıkladı.

İspanya hükümetinin Ceuta temsilciliği, hayatını kaybeden 67 kişinin cansız bedeninin İspanya tarafında bulunduğunu, Fas tarafında da ek can kayıplarının olabileceğini bildirdi. Yetkililer, ölümlerin bir kısmının boğulma, bir kısmının ise sınır çitinin bulunduğu dalgakırana tırmanmaya çalışan kalabalığın ezilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.