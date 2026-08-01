İran Ordusu: Yakında yeni nesil İHA'lar tanıtılacak 

Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, İran Ordusu tarafından 1 Mart’ta Katar’daki ABD’ye ait El-Udeyd Üssü’ne düzenlenen operasyonda görev alan 4 pilot hakkında açıklamalarda bulundu.

Operasyonda görev alan isimlerden Şehit Tuğgeneral Mecid Kazımi'nin aylar sonra kimliğinin tespit edildiğini aktaran Tuğgeneral Ekreminiya, Şehit Kazımi'nin naaşının memleketine götürülerek Şiraz'da düzenlenen törenle toprağa verildiğini söyledi.

“Katar hükümeti, üç pilotun akıbeti konusunda bilgi sahibi olmadığını iddia ediyor” diyen Tuğgeneral Ekreminiya, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Katar ordusundan ve hükümetinden, uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde bu üç pilotun durumunun netleştirilmesi için gerekli incelemeleri yapmalarını ve bu konuda daha fazla hassasiyet göstermelerini talep ediyorum.”

Tuğgeneral Ekreminiya, ABD’nin tutumuna tepki göstererek, "Trump, İslamabad Mutabakatı’nı sadece 20 gün sonra ihlal etti” dedi.

İran Ordusu’nun misilleme operasyonlarına dair bilgi veren Tuğgeneral Ekreminiya, "Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine karşı çok etkili operasyonlar gerçekleştirdik; ciddi hasara yol açtık” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Ekreminiya, yeni nesil insansız hava araçlarının (İHA) son dönemdeki operasyonel görevlerde aktif olarak kullanıldığını belirtti.

Söz konusu İHA’ların teknik özellikleri ve kabiliyetlerinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Tuğgeneral Ekreminiya, “ABD’nin geçmişteki sözünü tutmaması ve anlaşmaları ihlal etme sicili göz önüne alındığında; ateşkesin her anını, teçhizat temini, ithalatı ve yeni sistemlerin üretimi ile yeniden inşası noktasında azami düzeyde değerlendirmeye gayret ettik” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Ekreminiya, ordunun olası yeni çatışmalara karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.