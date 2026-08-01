İranlı komutandan uyarı: ABD’nin savunma kalkanı olan ülkeler savaşın ateşinde yanacak

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı, yayımladığı mesajda şu uyarıda bulundu: ABD’nin suç işleyen ve saldırgan politikalarının savunma kalkanı hâline gelen her ülke, savaşın ateşinde yanacaktır.

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Pilot Ali Abdullahi’nin mesajının tam metni şöyledir:

“ABD, artan bir hızla bölgesel savaşı genişletme ve çatışmaları yayma yolunda ilerlemektedir. Bu yaklaşım, tüm bölge üzerinde gayrimeşru yayılma ve hâkimiyet kurmayı hedefleyen tehlikeli bir stratejinin sonucudur.

Suç işleyen ABD, İran'a karşı son savaşta, şeytani hedeflerine ulaşmak uğruna Müslümanların çıkarlarına ve kaynaklarına karşı hiçbir yıkım ve saldırıdan kaçınmadığını göstermiştir.

Bölgedeki Müslüman ülkeler bilmelidir ki ABD, onların sermayesini, servetini, hayati altyapılarını ve stratejik kaynaklarını kendi yıpranmış ordusuna savunma kalkanı yapmakta; aynı zamanda çocuk katili ve terörist Siyonist rejimin savaş makinesini ve güvenliğini güçlendirmek için kullanmaktadır.

İran ile silahlı kuvvetler ve direniş cephesindeki cesur evlatları, bölgedeki güç dengesinin artık geçmişteki kurallara göre işlemediğini kanıtlamıştır. ABD’nin İran’a yönelik saldırgan ve gayrimeşru hedeflerini gerçekleştirememesi nedeniyle, zayıflayan ABD ordusu ve sahte Siyonist rejim, Müslüman ülkelerin topraklarını siper olarak kullanarak savaş, kan dökme ve saldırganlık yürütmekte; savaşın maliyetini ise bölge devletlerine yüklemektedir.

Açıkça ilan ediyoruz ki Müslüman ülkeler, ileri görüşlü davranarak ABD’nin işlediği suçları yakından izlemeli ve Washington ile iş birliği ve ortaklıklarını yeniden değerlendirmelidir. Aksi takdirde, suç işleyen ve saldırgan ABD’nin savunma kalkanı hâline gelen her ülke savaşın ateşinde yanacaktır.”