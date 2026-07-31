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31 Tem 2026 09:59

İran saldırılarında yaralanan ABD askeri sayısı arttı

İran saldırılarında yaralanan ABD askeri sayısı arttı

İran saldırılarında yaralanan ABD askeri sayısının 653’e çıktığı belirtildi.

ABC News kanalı, Pentagon verilerine dayandırdığı haberinde, İran saldırılarında yaralanan ABD askeri sayısının 653’e yükseldiğini bildirdi.

Haberde  ayrıca, İran saldırıları sonucunda 18 Amerikan askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

ABD’li savunma yetkilileri, yaralıların büyük bölümünün tedavilerinin ardından görevlerine döndüğünü iddia ediyor.

ABD ile İran arasında nisan ayında ateşkes sağlanmış ve haziran ayında bir mutabakat zaptı imzalanmış olmasına rağmen, sahadaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.

News ID 1937761

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