Hamas'ın Tahran Temsilcisi: Direniş yolu devam edecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı ve eski Filistin Başbakanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastın ikinci yıl dönümü geride kaldı. Filistin mücadelesinin önemli figürlerinden biri olan Heniyye, 31 Temmuz 2024'te İran Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenleri için bulunduğu Tahran'da terör saldırısı sonucu şehit düştü.

Hamas'ın Tahran Temsilcisi Halid el-Kadumi, Heniyye'nin şehadet yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Heniyye, inancı ve mücadelesiyle Filistin halkı ve tüm direniş grupları ve güçleri için ebedi bir örnek oldu; şehit olmak yolun sonu değil. O şehadetin onur, özgürlük ve haysiyet yoluna devam etmenin başlangıcı olduğunu kanıtladı." dedi.

Kadumi, "Şehit Heniyye’nin her zaman vurguladığı gibi, liderlerin ve komutanların hedef alınması direniş bayrağını indirmeyecek ve bu yol zafer elde edilene kadar devam edecektir." dedi.

İslam milletinin birliğinin ve direniş grupları arasındaki koordinasyonun önemine değinen Kadumi, Filistin halkına desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.