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31 Tem 2026 13:50

Hamas'tan 'silahsızlanma' şartı

Hamas'tan 'silahsızlanma' şartı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze'deki silahsızlanma sürecinin Siyonist İsrail'in bölgeden çekilmesine ve yeniden inşanın ilerlemesine bağlı olduğunu belirtti.

Hamas'ın müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, Katar medyasına yaptığı açıklamada, Gazze'deki silahsızlanma şartları ve varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Silahsızlanma meselesinin İsrail'in Gazze'den çekilmesine ve bölgenin yeniden inşasındaki ilerlemeye bağlı olduğunu belirten Hamad, sürecin işleyişine dair, “İsrail silahsızlanma konusuna müdahale etmeyecek ve bu görevi ulusal bir komite yürütecek” dedi.

Nihai anlaşmaya varma sürecindeki görüşmelerin 'zorlu ve çetin' geçtiğini kaydeden Hamad, Hamas'ın ulaşılabilecek en iyi formülü elde etmeye çalıştığını aktardı. Grubun, Filistin halkının haklarını koruma ile temsil edilen ulusal hedeflerine sarsılmaz bir şekilde bağlı kaldığını vurgulayan Hamad, anlaşmanın uygulanma şartlarına dikkati çekti. Olası pürüzler ve İsrail'in tutumuna karşı Hamad, “İsrail işgal güçleri anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse, Hamas Gazze barış anlaşmasının hiçbir adımını hayata geçirmeyecektir” uyarısında bulundu.

News ID 1937765

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