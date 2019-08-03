İran-Türkiye ilişkileri Ankara'da değerlendirildi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Tahran ile Ankara arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin selamlarını Türk halkı ile hükümetine ileten Vaizi, İran’ın Türkiye ile ikili ilişkilerin daha da artmasını olumlu karşıladığını söyledi.

Bu görüşmede ayrıca yakında düzenlenmesi beklenen Suriye konulu İran-Türkiye-Rusya Liderler Zirvesi ile İran ve Türkiye arasında yapılacak Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı değerlendirildi.

Bölgedeki son gelişmelerin yanısıra bölgesel istikrar, güvenlik ve kalkınmayı arttırmayı amaçlayan ikili ve çok taraflı işbirliğinin ele alındığı görüşmede iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği hedef doğrultusunda İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılmasına vurgu yapıldı.

Vaizi, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmüştü.