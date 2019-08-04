İran, Rusya ve Azerbaycan liderleri Soçi'de bir araya gelecek

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, dün akşam Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile görüştü.

Bu görüşmede Vaizi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önünüzdeki haftada Soçi şehrinde bir araya geleceğini açıklayarak, “Bu zirve vasıtasıyla İran, Rusya ve Azerbaycan'ın farklı alanlardaki işbirliği özellikle ticaret hacminin daha da gelişmesini umuyoruz.” dedi.

İran-Azerbaycan ilişkilerine değinen Vaizi, iki ülke ticaret hacminin bir önceki yıla nazaran iki kata ulaştığını ifade ederek, “Tahran ile Bakü, ilaç, otomotiv üretimi, ortak yatırım, sınır işbirliği ile bölgesel konularda mükemmel bir işbirliğine sahiptir.” açıklamasında bulundu.

Vaizi, Hazar Denizi’nde kaza geçiren İran’a ait yük gemisindeki mürettebatın tamamının Azerbaycan ekiplerince kurtarılmasından dolayı Şahin Mustafayev'e teşekkürlerini iletti.

Tahran'da gerçekleşen görüşmede Azeri Bakan ise iki ülke arasındaki münasebetlerin daha da arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, “ABD yaptırımları ile baskısının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda hiçbir etkisi olmamıştır.” diye konuştu.

Şahin Mustafayev, Azerbaycan'da faaliyet gösteren İranlı şirketlerin sayısının önemli ölçüde arttığına dikkati çekti.