Macaristan’dan Tahran'ı anlatan filme büyük ödül

İranlı sinemacı Ali Caber Ensari’nin yazıp yönettiği "Tehran: City Of Love" adlı film Macaristan’da düzenlenen 16.Uluslararası CineFest Film Festivali’nin yarışma bölümünde 15 filmin arasından seçilerek festivalin Eco Minkal özel ödülüne layık görüldü.

Uluslararası CineFest Film Festivali, 13-21 Eylül tarihleri arasında düzenlendi.

Daha önce Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen festivalde jüri heyeti ödülünü kazanan "Tehran: City Of Love" adlı film aynı zamanda Çin’de düzenlenen Uluslararası Pekin Film Festivali’nde de ödül kazanmıştı.

İran, Hollanda ve İngiltere'nin ortak sinema eseri olan "Tehran: City Of Love" filminin özeti şöyle: "Mina, Vahid ve Hisam adında üç genç Tahran’ın kalabalığına rağmen kendilerini yalnız hissediyor ve bu yalnızlığı gidermeye çalışırken birbiriyle daha iyi anlaşıyorlar. Bu üç karakterin hikayesi paralel olarak ilerliyor ve sonuçta yalnız olmalarına rağmen daha olumlu bir anlayışla Tahran’daki yaşamlarını sürdürüyorlar."