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1 Ekim 2019 - 16:00

İran yapımı film Tokyo'da ödül için yarışacak

İran yapımı film Tokyo'da ödül için yarışacak

İranlı yönetmen Said Rustai'in yönettiği "Bir Metresi Altı Buçuk" filmi Tokyo Film Festivali'nin ana yarışmada bölümünde yer aldı.

Bu sene 32'ncisi Japonya'da düzenlenen dünyanın en önemli film festivalerinden biri olan Tokyo Film Festivali sürüyor. Festivale Türkiye'den 1 ve İran'dan ise 3 film katılmaktadır. Mohsen Tanabandeh'nin "Yemin", Rıza Cemali'nin "Yaşlı Adamlar Ölmez" ve Said Rustai'nin yönettiği "Bir Metresi 6 Buçuk" Tokyo FF'de Asya Filmleri'nde gösterilecek.

5 Kasım tarihine kadar devam eden festivalin Ana Yarışma bölümünde yer alacak filmler de açıklandı. Bu festivelde Türkiye'den Reis Çelik'in "Aşık" ve  İran'dan Said Rustai'in yönettiği "Bir Metresi 6 Buçuk" adlı film ana yarışmsında.

"Bir Metresi 6 Buçuk" filminde aktör Nevid Muhammedzade'nin oynadığı rolde bir uyuşturucu çetenin reisini canlandırıyor. Toplumun dar gelirli sınıfından uyuşturucu kaçakçılığına yönelen bu karekter kazandığı dev sermaye ile kendi ailesi ve yakınları için göreceli bir refah yaratmaya çalışır, ayrıca hapiste tutulduğu cezaevinden tehliye edilmesi için gardiyanlara rüşvet vermeye çalışıyor ve...

News Code 1881543
Azar MAHDAVAN

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