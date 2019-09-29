Yemenli güçlerden Suudilere ağır darbe

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, operasyona Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin muhtelif birlikleri katıldığına işaretle, düşman güçlerinin arasına sızan unsurlar ve kandırılmış askerlerin bu operasyonda önemli rol ifa ettiklerini söyledi.

Parstoday'da yer alan habere göre, Yahya Seri, Nasr-ı Min Allah Harekatı'nın ilk aşamasında 9 füzeli ve 20'den fazla İHA'lı operasyonun düzenlendiğini, uçaksavarların da Suudi savaş uçakları ve apachee helikopterlerini operasyon bölgesinden uzaklaşmak zorunda bıraktığını kaydetti.

Komutan Yahya, ilk belirlemelere göre, bu operasyonda düşman askerlerinden 500'den fazla kayıp ve yaralı düştüğünü hatırlatarak, düşman güçlerden 200'den fazlasının mütecaviz güçlere ait savaş uçaklarının saldırıları sonucu firar ederken ve ya teslim olurken öldüğünü vurguladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bu operasyonda Suudi koalisyon güçlerine ait 3 tugayın yok olduğunu ve askeri araç, teçhizat ve ekipmanlarının ganimet alındığını söyledi.

Komutan Seri, 2 binden fazla düşman askerin esir alındığına işaretle, esir alınanlar arasında çocukların bulunduğu esefle dile getirdi.