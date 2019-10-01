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1 Ekim 2019 - 09:46

Suudiler son 12 saat içerisinde Yemen'e 39 saldırı düzenledi

Suudiler son 12 saat içerisinde Yemen'e 39 saldırı düzenledi

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırılarının arttığını duyurdu.

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre,Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin farklı bölgelerine saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Seri, son 12 saat içerisinde Yemen’in farklı bölgelerine yönelik 39 kez hava saldırısı yapıldığını söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bu saldırıların çoğunlukla Saada vilayetinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yemen Ensarullah Hareketi geçtiğimiz Cuma günü hazırladıkları barış planını Suudi Arabistan'a sunmuştu.

News Code 1881531
Ruya FEREYDUNI

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