Yemen halkından "Allah'tan Gelen Zafer" operasyonuna büyük destek

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen’in Hacce vilayetinde binlerce kişi Ensarullah Hareketi’in Suudi Arabistan’a karşı yürüttüğü "Allah'tan Gelen Zafer" operasyonunu desteklemek için geniş çaplı gösteri düzenledi.
Gösterilere katılan Yemenliler Suudi Arabistan karşıtı sloganlar atarak, bu ülkenin Yemen’e yönelik cinayetlerinin durdurulmasını üstediler.
Gösteriler sırasında ilaveten ABD karşıtı sloganların da yükseldiği belirtildi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahay Seri, Suudi Arabistan topraklarında Necran ekseni denilen bölgeye düzenledikleri "Allah'tan Genel Zafer" adı verilen askeri operasyonda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden 2 binden fazla askerin esir alındığını ve 350 kilometrekarelik bir alanın ele geçirildiğini açıklamıştı.
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