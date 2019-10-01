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1 Ekim 2019 - 09:16

Libya'dan BAE'ye suçlama

Libya'dan BAE'ye suçlama

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Sirte'de yeni bir sivil hedefe hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir insansız hava aracının Sirte'nin merkezindeki Su İdaresi Kurumu'na saldırdığını duyurdu.

Üç hava saldırısı düzenlendiği ve saldırı sonucunda binada maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Sirte'deki yekililerin saldırıyı kınadığı ve şehrin, Libya'nın diğer herhangi bir kentine yönelik askeri operasyonda hareket noktası haline getirilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, 28 Eylül'de de Birleşik Arap Emirlikleri'ni ülkenin doğusundaki Hafter güçlerine destek amacıyla Sirte şehrinde sivil stratejik hedefleri bombalamakla suçlamıştı. 

Kaynak: AA

News Code 1881530
Azar MAHDAVAN

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