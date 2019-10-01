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1 Ekim 2019 - 12:06

Çin’den 70’inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi

Çin’den 70’inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, başkent Pekin’de Tiananmen Meydanı’ndaki askeri geçit töreninde yeni üretilen çok sayıda silah güç gösterisi olarak teşhir edildi.

Her on yılda bir önemli törenlere sahne olan Tiananmen'deki geçit törenine 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in izlediği geçit töreninde, Çin’in nükleer başlık taşıma kapasiteli kıtalar arası balistik füzesi Dongfeng-41 ile çeşitli füze sistemleri de yer aldı.

Çinli lider törende yaptığı konuşmada, karşılıklı olarak çıkarları gözetme stratejisiyle açılım politikasını sürdüreceğini söyledi.

Televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmada Şi Cinping, “Çin ordusu, ülkenin egemenlik, güvenlik, kalkınma çıkarlarının ve dünya barışının korunmasının kararlı güvencesidir. Hiç kimse Çin’in statüsünü sarsamaz. Çin halkı ve ulusunun ileri yürüyüşünü kimse durduramaz.” dedi.

Hong Kong ile ilişkilere de değinen Şi Cinping, “Çin, Hong Kong’da kalıcı refah ve istikrarı sağlamak ve Tayvan ile ilişkileri geliştirmek, anavatanla tam bir birleşmeyi sağlamak zorundadır.” ifadesini kullandı.

Kaynak: Euronews

News Code 1881538
Azar MAHDAVAN

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