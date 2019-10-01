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1 Ekim 2019 - 19:39

IŞİD’in ‘Tel Abyad emiri’ sınırı geçerken yakalandı

IŞİD’in ‘Tel Abyad emiri’ sınırı geçerken yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD’in ‘Tel Abyad emiri’ H.İ., Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı. H.İ. yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen şüpheli ihbarını alan jandarma, sınır bölgesinde önlemlerini arttırdı. Devriye görevi sırasında da sınırı geçmeye çalışan H.İ.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.İ.'nin sorgusunda, IŞİD üyesi ve örgütün ‘Tel Abyad emiri’ olduğu ortaya çıktı. Üzerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilen H.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi.

News Code 1881553

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