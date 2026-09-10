İran BM’ye başvurdu: ABD’nin havacılık yaptırımları sivillerin hayatını riske atıyor

İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Gulam Hüseyin Derzi, Çarşamba günü yerel saatle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektupta, havayolu şirketlerine yönelik yaptırımların uçak yedek parçalarına, ekipmanlara, bakım, onarım, denetim ve sivil uçakların güvenli şekilde işletilmesi için gerekli teknik hizmetlere erişimi aksattığını belirtti.

Derzi, bunun yolcuları ve havacılık sektöründe çalışan personeli önlenebilir risklere maruz bıraktığını, aynı zamanda milyonlarca sivilin ulaşım imkanlarını kısıtladığını ifade etti.

İranlı üst düzey diplomat, söz konusu uygulamaların ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nın 3 Ekim 2018 tarihli kararının açıkça hiçe sayılması anlamına geldiğini söyledi. Divan’ın, ABD’nin attığı adımların sivil havacılığın güvenliği ve bundan yararlanan insanların yaşamları üzerindeki olası etkilerine açıkça dikkat çektiğini belirten Derzi, ABD’nin İran’a sivil havacılık güvenliği açısından gerekli mal ve hizmetlerin serbestçe temin edilmesinin önündeki engelleri kaldırmakla yükümlü tutulduğunu hatırlattı.

Derzi, İran’ın sivil nüfusuna siyasi baskı amacıyla kasıtlı ve geniş çaplı sıkıntı ve ağır yoksunluk dayatmak için ekonomik ve mali tedbirlerin sistematik şekilde kullanılmasının, ekonomik terörizm, toplu cezalandırma ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğini söyledi. Bunun BM Şartı ile uluslararası hukukun temel kurallarının, özellikle de uluslararası insan hakları hukuku ve sivillerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İran’ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi’nden tüm üye devletlere, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na aykırı olan ABD’nin tek taraflı zorlayıcı tedbirlerini tanımaktan veya uygulamaktan kaçınmaları çağrısında bulunmalarını istedi.

Derzi, özellikle sivil nüfuslara geniş çaplı insani zarar verme ihtimali bulunan veya makul öngörüyle bu tür zararlara yol açabilecek tedbirlere dikkat çekti.

Derzi ayrıca BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’nden ABD’ye, tüm tek taraflı ve hukuka aykırı zorlayıcı tedbirlerini ve İran’a yönelik devam eden saldırgan eylemlerini derhal durdurması ve sona erdirmesi çağrısı yapmalarını istedi. Derzi, söz konusu eylemlerin masum sivilleri hedef aldığını belirterek, ABD’nin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam ve istisnasız şekilde uymasını talep etti.