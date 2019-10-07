İran Karate Milli Takımı dünya birincisi oldu

İran Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabında İranlı milli sporcular 3 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde ederek dünya birincisi oldu.

İspanya 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak ikinci sırada yer alırken 2 altın ve 1 bronz madalya sahip olan Azerbaycan ise dünya üçüncüsü oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda 85 ülkeden 642 karateci mücadele etmişti.