İranlı kadın sporcu Karate 1 A Serisi'nde finale çıkmaya hak kazandı

Dünya Karate Federasyonu’nun prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota puanı veren Karate 1 A Serisi’nde sezonun ikinci etabı, İstanbul’un ev sahipliğinde başladı. 101 ülkeden 1813 karatecinin mücadele ettiği organizasyon, 19 Mayıs Pazar günü yapılacak madalya müsabakaları ile sona erecek.

İstanbul WOW Hotel’de düzenlenen organizasyonun ikinci gününde İranlı kadın sporcu Hamide Abbasali muhteşem bir performansa imza atarak kata dalında final mücadelesine çıkmaya hak kazandı.