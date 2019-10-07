  1. Toplum
7 Ekim 2019 - 15:58

Iraklılar İran'ı vizesiz seyahat edebilecek

Iraklılar İran'ı vizesiz seyahat edebilecek

İran’ın Bağdat Büyükelçiliği bir bildiri yayınlayarak, Irak vatandaşlarının 24 Ekim-27 Aralık tarihleri arasında İran’ı ziyaret etmek için vize almamaları gerektiğini duyurdu.

İran’ın Bağdat Büyükelçiliği bir bildiri yayınlayarak, Irak vatandaşlarının 24 Ekim-27 Aralık tarihleri arasında İran’ı ziyaret etmek için vize almamaları gerektiğini duyurdu.

İran’ın Bağdat Büyükelçiliği’nden yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İki komşu ülke olarak İran ve Irak arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra Irak'ın Muharrem ve Sefer aylarında bu ülkeyi ziyaret etmek isteyen İran vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdığı için 24 Ekim-27 Aralık tarihleri arasında İran'ı ziyaret etmek isteyen Irak vatandaşlarının vizesiz İran’ı ziyaret edebileceğini ilan ediyoruz.

Bu tür adımların İran ve Irak arasındaki ilişkileri güçlendirip iki ülke arasındaki vize uygulamasının kalıcı olarak kaldırılmasını temenni ediyoruz.”

News Code 1881670
Ruya FEREYDUNI

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