Irak İçişleri Bakanı Tahran'a geliyor

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu sırasında basın mensuplarına konuştu.

Rahmani Fazli, Iraklı mevkidaşı Yasin Tahir el-Yasiri'nin önümüzdeki Pazar günü Tahran'a geleceğini açıkladı.

Sonbahar sezonunda Irak'ta yapılacak Erbain Merasimi hakkında Rahmani Fazli, "Bu dönemde iki ülke arasında vize uygulaması kaldırılacak. Fakat bu Irak'a seyahat için kontenjanın olmayacağı anlamına gelmez." dedi.

Rahmani Fazli ayrıca, Iraklı mevkidaşı Yasin Tahir el-Yasiri ile Tahran'da Erbain Merasimi'ni görüşeceklerini aktardı.