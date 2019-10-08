Irak hükümeti ve halkı sorunların üstesinden gelebilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Irak’taki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Irak halkı tarihi geçmişinde birçok krizden geçtiğini hatırlatan Musevi, “Irak halkı hem ABD’nin ülkeyi işgali sırasında hem de sonrasında birçok olayla karşı karşıya kalmıştır. Fakat Iraklılar ülkedeki tüm partiler, gruplar ve etkili kişilerin dirayetiyle sorunların üstesinden gelebildiler.” dedi.

Musevi, bu durumdan faydalanmak isteyenler ve yabancılara seslenerek, şunları kaydetti:

“Kendinizi daha fazla rahatsız etmeyin çünkü bu olaylar Irak’ın iç meselesi ve yakında Irak hükümeti ve milletinin yanı sıra tüm siyasi isimler, dini merciler ve etkili insanlar tarafından çözülecek ve endişelenmeye gerek yok.”

Bunlara ilave olarak Musevi, yaşanan olayların muhteşem bir şekilde Irak'ta yapılacak Erbain Yürüyüşü merasimini kötü yönde etkilemeyeceğini söyledi.