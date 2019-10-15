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15 Ekim 2019 - 10:43

Rusya:

Türkiye ile Suriye arasındaki olası çatışmaları durdurmaya çalışıyoruz

Türkiye ile Suriye arasındaki olası çatışmaları durdurmaya çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Moskova’nın Türk ve Suriye ordusu arasındaki olası çatışmaları durdurmaya çalıştığını vurguladı.

Russia Today’in haberine göre, bugün basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Moskova’nın Türkiye’nin başlattığı askeri operasyon nedeniyle Türk ve Suriye ordusu arasındaki olası çatışmaları durdurmaya çalıştığını vurguladı.

Bogdanov konuya ilişkin olarak, “Rusya olarak iki ordu arasında herhangi bir çatışma meydana gelmemesini temenni ediyoruz. Hatta uluslararası hukuk ve ilkelere uygun bir şekilde tarafların meşru çıkarlarını göz önünde bulundurarak bu meseleyi çözmeye çalışmaktayız.” ifadelerinde bulundu.

News Code 1881831
Ruya FEREYDUNI

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