Türkiye ve Suriye arasında çatışma ihtimali düşük

Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın bir yandan söz konusu bölgedeki durumu güçleştirdiğini, bir yandan da Kürtler ile Suriye hükümeti arasında diyalog kurulmuş olması gibi birtakım sonuçlara yol açtığını belirtti.

"Bunun yanında Türkiye ile Suriye arasında açık bir çatışma yaşanması riski yine de yüksek değil. Zira görünüşe göre Ankara'nın güç kullanarak Suriye topraklarını ele geçirmek gibi bir niyeti yok" diye devam eden Rus Senatör, "(Türkiye) Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın maksadı tamamıyla olağan: Türkiye'nin sınırdaki bölgelerinde 3.5 milyon Suriyeli göçmen birikmiş durumda, Ankara da göçmenlerin bir milyonunu şu anda askeri operasyon gerçekleştirmekte olduğu topraklara yerleştirmeyi tasarlıyor" ifadelerini kullandı.

"Ankara ile Şam arasında diyalog kurulmasında ısrarcı olmamız bundadır"

Öte yandan Türkiye'nin, söz konusu problemini askeri yöntemle çözmeyi seçmiş olmasının birtakım yeni güçlüklerin oluşmasına da sebep olduğunu belirten Kosaçev Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yüz binlerce kişinin yerinden edilebileceğini anımsattı.

Koşaçev, "Rusya'nın, ilk olarak Kürtler ile Suriye hükümeti, ikinci olaraksa Ankara ile Şam arasında diyaloğun aktif hale getirilmesinde ısrarcı olması da bundandır" dedi.

"Gerçekler ne olursa olsun Türklerin, koşularının topraklarını işgal ettiği açık"

"Türklerin gerekçeleri ne olursa olsun komşu ülkelerinin topraklarını işgal ettikleri açıktır" diye devam eden Rus Senatör, "Bu da ortak bir görev olan terörle mücadeleye hiçbir biçimde yardımcı olmamaktadır" vurgusunu yaptı.

"Rusya diyalog arayışına destek vemeye hazır"

"Tüm bu nedenlerle aktif bir biçimde diplomasi yürütme vakti geldi" diyen Kosaçev, Rusya'nın çözüm ve diyalog arayışlarına destek olacağını yineledi.

Suriye'nin agemenliği desteklemek istiyorlarsa bu ülkenin meşru hükümetiyle ilişkilerini normalleştirsinler"

Ayrıca, birtakım ülkeler ile uluslararası toplulukların tavrını da yararsız bulduğunu söyleyen Koşaçev "(Türkiye'ye yönelik) kınama açıklamalarının herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Suriye'nin egemenliğini desteklemek isteyen her kim varsa, bu ülkenin meşru hükümetiyle ilişkilerini normalleştirsinler."

Kaynak:Sputnik