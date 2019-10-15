Suriye ordusu, Menbiç'in tamamında kontrolü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Menbiç'in tamamında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye hükümet güçleri, Menbiç ve yakınındaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladı" dendi.

Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde hükümet güçleri ile Türk ordusunun kesişim hattında devriye faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

"Menbiç'teki durum konusunda Türk ordusuyla işbiliği yapıyoruz"

"Rus askeri polisi, Menbiç'in kuzeybatı sınırında Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki kesişim hattında devriye faaliyetlerini sürdürüyor" diyen bakanlık, Rus ordusunun Menbiç'teki durum konusunda Türk ordusuyla işbirliği yaptığını vurguladı.

"ABD Menbiç'teki iki üssünü terk etti"

Bu arada bakanlık, ABD ordusunun Menbiç'in kuzeybatısında yer alan Dadat ile Um-Mial yerleşimlerinde bulunan üslerini terk ettiğini bildirdi.

Kaynak: Sputnik