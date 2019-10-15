  1. Dünya
  2. Avrupa
15 Ekim 2019 - 14:19

Çekya da Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu

Çekya da Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'ye silah ihracatını askıya alan AB ülkelerine Çekya da eklendi.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyondan dolayı Türkiye'ye silah ve askeri mühimmat ihracatını askıya aldıklarını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Hamacek, "Çekya, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını derhal askıya aldı" ifadesini kullandı.

​Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Hollanda, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamıştı. İspanya ise 'Suriye’deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye’deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu.

Dün, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi oybirliğiyle kınamış, Ankara'ya da silah satışının durması çağrısında bulunmuştu. 

Kaynak: Sputnik

News Code 1881840

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler