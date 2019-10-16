Rus askeri polisi, Menbiç'te ilk kez devriye yaptı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Safarov, Rus askeri polisinin ABD'nin çıkıp Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Menbiç'te ilk devriyesini gerçekleştirdiğini belirtti.

Menbiç ve kırsalındaki devriye faaliyetinin üç saatten fazla sürdüğünü ifade eden Safarov, "Kendi sorumluluk alanımızı kontrol etmeye devam edeceğiz. Ana görevimiz, herhangi bir taraftan ateş açılması halinde halkın güvenliğini sağlamak. Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.

Safarov, "Rus bayrağı görüldüğünde, çatışmalar kendiliğinden duruyor. Türkler de, Kürtler de bize zarar vermek istemiyor" diye ekledi.

Kaynak: Sputnik