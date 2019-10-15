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15 Ekim 2019 - 11:44

UNICEF: Fırat'ın doğusundaki çatışmalar çocukları etkiledi

UNICEF: Fırat'ın doğusundaki çatışmalar çocukları etkiledi

UNICEF, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon sırasında 70 bin Suriyeli çocuğun yerinden edildiğini açıkladı.

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yayınladığı bir raporda Suriye’nin kuzeydoğusundaki çocukların kötü durumda olduğunu açıkladı.

UNICEF’in yayınladığı raporda, “ Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 70 bin Suriyeli çocuk yerinden elişmiştir” ifadesine yer verildi.

Türkiye, 9 Ekim'de Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin Doğu Fırat bölgesinde askeri operasyon başlatmıştı.

Şimdiye kadar bu operasyon sonucu binlerce aile yerinden edildi.

News Code 1881834
Ruya FEREYDUNI

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