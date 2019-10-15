UNICEF: Fırat'ın doğusundaki çatışmalar çocukları etkiledi

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yayınladığı bir raporda Suriye’nin kuzeydoğusundaki çocukların kötü durumda olduğunu açıkladı.

UNICEF’in yayınladığı raporda, “ Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 70 bin Suriyeli çocuk yerinden elişmiştir” ifadesine yer verildi.

Türkiye, 9 Ekim'de Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin Doğu Fırat bölgesinde askeri operasyon başlatmıştı.

Şimdiye kadar bu operasyon sonucu binlerce aile yerinden edildi.