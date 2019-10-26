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26 Ekim 2019 - 11:07

Suriye ordusu Haseke'de ilerliyor

Suriye ordusu Haseke'de ilerliyor

Suriye ordusu askerlerinin Haseke’ye bağlı Tel Tamer-Resulayn arasında bulunan Ummul Keyf köyüne girdiği belirtildi.

Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye ordu birliklerinin Haseke ilinin farklı bölgelerinde ilerleyişi sürüyor.

Suriye ordusu askerlerinin Haseke’ye bağlı Tel Tamer-Resulayn arasında bulunan Ummul Keyf köyüne girdiği belirtildi.

News Code 1882050
Ruya FEREYDUNI

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