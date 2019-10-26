Suriye ordusu Haseke'de ilerliyor

Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye ordu birliklerinin Haseke ilinin farklı bölgelerinde ilerleyişi sürüyor.
Suriye ordusu askerlerinin Haseke’ye bağlı Tel Tamer-Resulayn arasında bulunan Ummul Keyf köyüne girdiği belirtildi.
Suriye ordusu askerlerinin Haseke’ye bağlı Tel Tamer-Resulayn arasında bulunan Ummul Keyf köyüne girdiği belirtildi.
Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye ordu birliklerinin Haseke ilinin farklı bölgelerinde ilerleyişi sürüyor.
Suriye ordusu askerlerinin Haseke’ye bağlı Tel Tamer-Resulayn arasında bulunan Ummul Keyf köyüne girdiği belirtildi.
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