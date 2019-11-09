İran anlaşmadaki taahhütlerini askıya almaya devam edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Moskova'da düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Konferansı’nda yaptığı konuşmada İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili son kararlarını değerlendirdi.

İran’ın nükleer anlaşmadaki menfaatlerinin sağlanmadığı sürece taahhütlerini askıya almaya devam edeceğini blirten Irakçi, “İran’ın stratejik sabrı bir yıl sürdü. Yükümlülüklerimizi tam olarak yerine getirmemize rağmen Avrupalılar taahhütlerine uymadı” dedi.

İranlı yetkili, "Mevcut ABD yönetiminin nükleer anlaşma politikası başarısız çıkarak amacına ulaşamadı. Avrupa yine de taahhütlerini gözardı edip bu husustaki sorumluluklarını yerine getirmezse sonraki adımları da atacağız. Eğer ABD sonuçsuz politikasından vazgeçip nükleer anlaşmaya dönerse İran da attığı adımlardan tekrar ilk noktaya dönecek” diye konuştu.