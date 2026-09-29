  1. Azerbaycan
29 Eyl 2026 14:39

Pezeşkiyan ile Aliyev telefonda görüştü

Pezeşkiyan ile Aliyev telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Aliyev, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkian'ın doğum gününü kutlarken kendisine sağlık, uzun ömür ve görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Aliyev'e gösterdiği ilgi ve tebrikler için teşekkürlerini iletti.

İki lider, Bişkek'te gerçekleştirdikleri son görüşmeyi ve bu görüşmede ele alınan konuları memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan hükümet heyetinin şu anda İran'ı ziyaret ettiği ve ziyaret çerçevesinde ikili ilişkilerin gündemindeki konuların görüşüldüğü kaydedildi.

News ID 1938855

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