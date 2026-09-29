Pezeşkiyan ile Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkian'ın doğum gününü kutlarken kendisine sağlık, uzun ömür ve görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Aliyev'e gösterdiği ilgi ve tebrikler için teşekkürlerini iletti.

İki lider, Bişkek'te gerçekleştirdikleri son görüşmeyi ve bu görüşmede ele alınan konuları memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan hükümet heyetinin şu anda İran'ı ziyaret ettiği ve ziyaret çerçevesinde ikili ilişkilerin gündemindeki konuların görüşüldüğü kaydedildi.