İran ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi son 6 ayda arttı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, İran ve Azerbaycan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu başkanlarının toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, son 6 ayda iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını belirterek, altyapının geliştirilmesi ve mevcut engellerin kaldırılmasının bu sürecin devamında etkili olacağını söyledi. Cülfa-Kelale güzergâhının genişletilmesi projesinin, iki ülke arasındaki taşımacılık kapasitesini ve ticaret hacmini artırabileceğini ifade etti.

Sadık, “İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler dostane, kardeşçe ve stratejiktir. Bugünkü toplantıda Ortak Komisyon kapsamında üzerinde mutabakata varılan konular gözden geçirildi ve anlaşmaların uygulanmasındaki son durum değerlendirildi.” dedi.

Yol ve Şehircilik Bakanı, son 6 ayda bölgede yaşanan savaşın neden olduğu sorunlara ve koşullara rağmen, İran ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin arttığını belirterek, altyapının geliştirilmesi ve engellerin kaldırılması yoluyla bu eğilimin devam ettirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cülfa-Kelale güzergâhının genişletilmesi projesine de değinen Sadık, “İran bu projeyi ciddi şekilde ilerletiyor. Projenin hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki taşımacılık kapasitesini ve ticaret hacmini artırabilir.” ifadelerini kullandı.

Sadık sözlerinin sonunda, İran ile Azerbaycan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkiler sayesinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi için uygun zeminin bulunduğunu belirterek, gelecekte ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da genişleyeceğini ifade etti.