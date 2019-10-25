ABD'nin bölgedeki tüm planları başarısız oldu

Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

Ruhani bu görüşmede, “İran ve Venezuela tüm uluslararası ve politik forumlarda birbirini destekleyip kollamaya devam etmektedir. Finansal ve bankacılık alanındaki karşılıklı ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra tarımcılık, siber altyapı ve modern teknolojiler konusundaki deneyimlerimizi paylaşlmaya hazırız.” dedi.

İki ülkenin ortak çalışmayla refaha ulaşıp kalkınabileceğini savunan Ruhani, "ABD’nin Irak ve Suriye'den Filistin, Afganistan ve Yemen'e kadar yürüttüğü tüm planlar başarısız oldu. Ayrıca bize karşı olan tüm komploları da hezimete uğradı." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, Amerikan komplolarını yenen İran ve Venezuela halkını takdir ederek, iki ülkenin direnişle ABD’ye büyük bir ders verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın dost ve kardeş ülke Venezuela ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu resmi bir ziyaret için Tahran’a davet etti.

Nicolas Maduro da bu görüşmede, ülkesinin İran ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.