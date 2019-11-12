İran ve Suriye ortak banka kurmak istiyor

Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Adnan Mahmud, Tahran’da düzenlenen Suriye Ticaret Fırsatları Toplantısı’nda konuşma yaptı.

Mahmud, Suriye’nin birçok bölgesinin durumu İran'ın devlet ve özel şirketlerinin ortak projelerde faaliyet gösterebilmesi için yugun.” dedi.

Geçen yıl, iki ülke arasında ortak yatırım ve işbirliğini öngören uzun vadeli bir stratejik anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Mahmud, “İran'ın devlet şirketleri ve özel sektörünün Suriye’deki projelerde yer alması için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz.” ifadesini kullandı.

Mahmud, halihazırda iki ülke hükümetlerinin para transferi sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda iki ülkenin merkez bankaları arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.İki ülkede farklı bankaların açılması ve ortak bir bankanın kurulması gündemde.”

Adnan Mahmud, “Her iki tarafın da ticari ihtiyaçlarını karşılamak için karayolu ve deniz taşımacılığı şirketi kurmak her iki ülkenin de programlarıdır.” diye konuştu.