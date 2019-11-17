Şalamçe Sınır Kapısı'ndan Irak'a ihracat sürüyor

İran-Irak arasındaki Şalamçe Sınır Kapısı'nın Irak'a ihracat için açık olduğu belirtildi.

Arvand Serbest Bölgesi Ulaşım Daire Başkanı Hadi Atrafe, bugün yaptığı açıklamada, “Şalamçe Sınır Kapısı Irak'a ihracat için açık ve ihracat süreci devam ediyor. Burada Irak’tan gelen tırlar ihraç mallarını yüklüyorlar.” ifadelerinde bulundu.

Irak’a açılan Şalamçe Sınır Kapısı’nda şu anda yolculara hizmet sunulmadığını kaydeden Atrefe, “İnşaat malzemeleri, sebze ve meyve ile balık ürünleri Irak'a ihraç edilen en önemli ürünlerdir.” açıklamasında bulundu.