İran petrol dışı ihracatını güçlendirmek istiyor

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, direniş ekonomisi oturumu sırasında açıklamada bulunarak, “Şu anda yaptırımlar dönemindeyiz ve petrol gelirleri bütçede yer almamalı. Bunun için petrol dışı ihracatımızı güçlendirmek zorundayız.” dedi.

Petrol dışı ihracatın 15 komşu ülkeye devam ettiğini belirten Nobaht, "Önümüzdeki yılda petrol dışı ihracatını şimdiki 24 milyar dolardan 48 milyar dolara çıkarmalıyız.” ifadesini kullandı.

Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı, oturumda petrol dışı ihracatın artırılmasına yönelik mekanizmalar ele alındığını bildirdi.