Rusya: İran ile ticaret konusunda sınırımız yok

Rusya’nın Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Andrey Nazarov, “İran ve Rusya arasındaki ticari faaliytlerin geliştirilmesi konusunda hiçbir sınır yoktur.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (İRNA) konuşan Nazarov, “Rusya Federasyonu geleneksel olarak İran ile işbirliği yapıyor ve iki ülkenin tutumları birçok hususta aynı.” ifadesini kullandı.

İki ülkenin Suriye krizi konusundaki yaklaşımının da birbirine çok yakın olduğunu anlatan Rus yetkili, “Suriye sorununun çözülmesinde (İran ile Rusya’nın işbirliğiyle) harika sonuçlara tanık olduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İran İhracat Konfederasyonu üyesi Murtaza Miri, dün devlet radyosuna yaptığı açıklamada, “İran önümüzdeki 26 Ekim’de resmen Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olacak ve 502 ticari ürünü sıfır tarife ile üye ülkelerine ihraç edebilecek.” demişti.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014'te Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir.