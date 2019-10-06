İran: Petrol ihracatı meşru hakkımız

Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ülke petrol ihracatı hakkında açıklama yaptı.

Sputnik'e konuşan Zengene, ABD’nin petrol yaptırımlarıyla ilgili olarak, “Yaptırmları delmek için her türlü yöntemi kullanıyoruz ve ihracat için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Baskılara rağmen ABD’ye teslim olmayacağız., çünkü petrol ihraç etmek meşru hakkımızdır.” dedi.

Sputnik muhabirinin “İran'ın petrol sanayisini geliştirmek için ne gibi planları var?” şeklindeki sorusuna Bijen Zengene, İran’ın Hazar Denizi kıyısında iki petrokimya tesisi kurmak istediğini belirtti.

Bakan Zengene, halihazırda petrolkimya ürünlerinden ülkenin 18 milyar dolar gelir elde etmekte olduğunu dile getirerek, önümüzdeki iki yılda bu rakamın 25 milyar dolara yükseleceğini aktardı.