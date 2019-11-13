Türk yetkili: İran'la ticareti geliştirmek için çalışıyoruz

Dün akşam İran'ın güneyinde yer alan Buşehr kentinde Ulusal Hurma Festivali başladı. Festival sırasında açıklama yapan Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, “İran ile Türkiye arasındaki ticaretin arttığını görmek bizi sevindiriyor. Bunun için buradayız.” dedi.

Süsoy, “Türkiye, iki ülke arasındaki ticareti artırmak için elinden geleni yapıyor. İzmir ve Menemen Ticaret Odası yaptırımlara rağmen İran’la ticareti geliştirmektedir.” ifadesini kullandı.

Menemen'in büyük bir tarım endüstrisine sahip olduğunu söyleyen Süsoy, şunları kaydetti:

“Bu ilçenin en büyük avantajlarından biri de Menemen Serbest Bölgesi. Birçok ülke burada üretim yapıyor ve limana da çok yakın. Bu liman dünyanın en büyük 10 limanından biridir. Bu limanın yurt dışına ihracat için İran ile Menemen’e hizmet sunmasını istiyoruz."

Bunlara ilave olarak Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, “İranlıların da Türkiye'ye gelip daha fazla işbirliği yapmasını bekliyoruz.” diye konuştu.