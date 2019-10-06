İran yakında Avrasya Ekonomik Birliği'ne resmen üye olacak

İran’ın önümüzdeki 26 Ekim 2019 tarihinden itibaren resmen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olacağı bildirdildi.

İran İhracat Konfederasyonu üyesi Murtaza Miri, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, “İran önümüzdeki 26 Ekim’de resmen Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olacak ve 502 ticari ürünü sıfır tarife ile üye ülkelerine ihraç edebilecek.” dedi.

AEB üyesi ülkelerinin ortak kültürel değerlere sahip olduğunu anlatan Miri, bunun AEB üyesi ülkeler arasında barışa yol açacabileceğini dile getirdi.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014'te Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir.